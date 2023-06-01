Ripple'dan XRP için sürpriz karar

Ripple emanet sisteminden 1 milyar XRP tokenını bugün itibarıyla serbest bıraktı.

Şirket 55 milyar XRP’yi, 55 ay boyunca aylık olarak serbest bırakılmak üzere, her biri 1 milyar XRP tutan bir dizi emanete kilitledi.

Bu aylık sürümlerin XRP’nin fiyatını etkileyip etkilemediği tartışmalı bir konu olmaya devam ederken, çoğu kişi sürümün öngörülebilir doğasının piyasa üzerindeki etkiyi en aza indirdiğini savunuyor.

Kripto analiz platformu Santiment’in bir raporuna göre ise Ripple şu anda kripto para dünyasında en çok trend olan varlık konumunda bulunuyor.

Her ne kadar değişken kripto piyasasında kesin tahminler yapmak oldukça zor olsa da, uzmanlar bu hareketliliğin fiyat üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Buna göre, bu olumlu piyasa göstergelerinin ortasında, özellikle önde gelen kripto yatırımcısı DonAlt tarafından desteklenen XRP’nin yükselişine yönelik de spekülasyonlar artıyor.

Ripple’ın SEC ile XRP’nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırılması konusunda açtığı davaya ilişkin devam eden endişelere rağmen, son birkaç gün içinde adres aktivitesindeki benzeri görülmemiş artış ise XRP’nin daha geniş kripto piyasasını geride bırakma potansiyeli konusunda iyimserliği artırıyor.

XRP’yi destekleyen bir avukat olan John Deaton’a göre ise önümüzdeki haftalarda beklenen davanın sonucu, XRP tokeninin uzun vadeli yörüngesinde temel belirleyici faktör olacak.