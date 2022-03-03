Rus ekonomisine bir darbe daha

Kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch Ratings, yaptırımlarla köşeye sıkıştırılan Rusya'nın kredi notunu düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch Ratings, Ukrayna savaşı ve yaptırımları baz alarak Rusya'nın kredi notunu düşürdü.

KREDİ NOTU DAHA FAZLA DÜŞÜŞ İÇİN İNCELEMEDE

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "Baa3"ten "B3"e düşürüldüğü kaydedildi.

TEMERRÜT NOTU DA "B"YE İNDİRİLDİ

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada ise, ülkenin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "BBB"den "B"ye indirildiği aktarıldı.

DÜŞÜŞLERİN NEDENİ YAPTIRIMLAR

Ülkenin kredi notu indiriminin Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı ağır yaptırımlardan kaynaklandığına işaret edildi. Şiddetli ve eş güdümlü yaptırımlar ile Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirme istekliliğiyle ilgili önemli endişeler göz önüne alındığında ülke borcunun geri ödenmesinde aksama riskinin arttığı ifade edildi.

FİNANS SEKTÖRÜNDE BOZULMA OLASILIĞI BULUNUYOR

Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimi sınırlayan yaptırımlar nedeniyle ekonomi ve finans sektöründe sürekli bir bozulma olasılığı olduğu aktarıldı. Moody's, bugüne kadar açıklanan yaptırımların kapsamı ve şiddetinin beklentilerinin ötesine geçtiğine dikkat çekerek, bunun önemli kredi etkilerinin olacağı kaydedildi.

YENİ YAPTIRIMLARIN ETKİSİ ÇOK DAHA BÜYÜK OLACAK

Rusya'nın kredi notunun negatif izlemeye alındığı belirtilen açıklamada, Rusya Merkez Bankası ile işlemleri kısıtlayan yaptırımların Rusya'nın kredi temelleri üzerinde önceki yaptırımlardan çok daha büyük bir etkiye sahip olacağı kaydedildi.

BÜTÇEYE ZARARI DOĞRUDAN OLACAK

Açıklamada, Rusya'nın mali dengesinin azalan ekonomik faaliyet ve Ukrayna savaşının doğrudan bütçeye maliyeti nedeniyle zarar göreceği ifade edildi. Rus bankalarına yönelik yaptırımların daha da artırılmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Açıklanan yaptırımlar ve rublenin sert değer kaybı makro oynaklığı artıracak ve banka mevduat çıkışları ile dolarizasyonu tetikleyerek geniş tabanlı bir iç güven kaybı riskini önemli ölçüde artıracaktır." değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada, yurt içi güvene yönelik şokun ve politika sıkılaşmasının kısa vadeli ekonomik faaliyet üzerinde keskin bir olumsuz etkiye sahip olacağı aktarıldı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard & Poor's (S&P) da 25 Şubat'ta Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB+"ya ve yerel para cinsinden kredi notunu da "BBB"den "BBB-"ye düşürdüğünü duyurmuştu.