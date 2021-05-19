Rus heyeti tedbirleri incelemek için Türkiye'ye geliyor

Gelecek haftalarda Rus heyet Türkiye’ye gelerek, koronavirüs salgınında alınan tedbirleri inceleyecek.

Rusya ile turizm diplomasisi devam ederken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un uçuş yasağının kaldırılması için Rusya'da temaslarda bulundu. Gelecek haftalarda Rus heyetin de Türkiye'ye gelmesi kararlaştırıldı. Önümüzdeki haftalarda Türkiye'yi ziyaret edecek Rus heyete otel ve tesislerde alınan Kovid tedbirleri yerinde anlatılacak.

Tam kapanma sonrası Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir gibi tatil bölgelerinde hızla azalan günlük vaka sayıları paylaşılacak, yeni sevkiyatlarla birlikte aşılamanın hızlandırılacağı bilgisi de verilecek.