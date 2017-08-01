Rus turist sayısında rekor artış

Türkiye'ye gelen turist sayısı haziranda yüzde 43 artarak 3,5 milyona çıktı. 6 ayda Türkiye'ye 12 milyon turist geldi.



Turist sayısında haziranda artış görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı haziranda yüzde 43 artışla 3,49 milyon kişi oldu.

Yabancı ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında yüzde 14 artarak 12,25 milyon kişiye ulaştı.

Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı haziranda yüzde bin 573 artışla 763 bin 727 olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda bu ülkeden gelen turist sayısı yüzde 820,5 artışla 1,69 milyon kişiye çıktı.

Türkiye'nin 24 Kasım 2015'te Rus uçağını düşürmesinin ardından yaşanan krizden sonra Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı 2016'da

