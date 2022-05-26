Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 3 puan düşürüp yüzde 14’ten yüzde 11’e indirme kararı aldı.

Rusya Merkez Bankası yönetim kurulu, politika faizini yeniden 3 puan indirme kararı aldı.

Kuruldan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Geçen haftanın verileri fiyat artış oranlarının ciddi ölçüde yavaşladığını göstermektedir. Ruble kurundaki hareketler ile halk ve iş çevrelerinin enflasyon beklentilerinin belirgin biçimde azalmış olması, enflasyon baskısının zayıflamasını sağlamaktadır" denildi.