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Rusya Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz kararı

Rusya Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz kararı
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Rusya Merkez Bankası piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 100 baz puan artırma kararı aldı.

Rusya Merkez Bankası'ndan piyasa beklentilerinin aksine faiz artışı geldi.

Buna göre banka, politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 19 seviyesine çıkardı.

Ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 18 seviyesinde korunması yönündeydi.

Öte yandan banka, politika faizini artırırken, önümüzdeki toplantı için de ilave sıkılaşmaya açık olduğu sinyalini verdi.

Çarşamba günü yayımlanan verilere göre ülkede yıllık enflasyon ağustosta ilk kez gerilemişti. Temmuz ayındaki yüzde 9,13 olarak açıklanan enflasyon ağustos ayında yüzde 9,05'e düşmüştü.

Banka için önemli bir gösterge olan hane halkı enflasyon beklentileri artmaya devam ederek geçen ay yüzde 12,9'a ulaşmıştı. İş dünyasının beklentileri de yükselirken kurumsal krediler henüz soğuma belirtileri göstermemişti.

Etiketler Rusya Merkez Bankası faiz faiz artışı sürpriz sürpriz faiz kararı
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