Rusya'dan gübre ihracatına kısıtlama

Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine durdurdu. Açıklamada, söz konusu kararın Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu kaydedildi.

Rusya, amonyum nitrat gübresi ihracatını iki ay süreliğine durdurdu. Açıklamada, söz konusu kararın Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu kaydedildi.

Rus hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 2 Nisan’a kadar amonyum nitrat gübresinin ihracatının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Rus çiftçileri korumaya yönelik bir adım olduğu kaydedildi.

AMONYUM NİTRAT NEDİR?

Amonyum nitrat, kimyasal formülü NH4NO3 olan bir azotlu bileşiktir. Bileşik, bir amonyum ve bir nitrat kökünün bileşik oluşturmasıyla elde edilir. En bilinen kullanım alanı tarımsal gübrelemedir. Aynı zamanda güçlü bir patlayıcıdır.

Amonyum nitratın üretimi sanayide oldukça basittir. Amonyak molekülü ile nitrik asit gibi güçlü bir asit bileşiğe sokularak amonyum nitrat elde edilir.

Amonyum nitrat yakıt benzeri yanıcı bir malzemeyle birleştirildiğinde, açığa çıkan enerji neredeyse üç kat artar. Amonyum nitrat da bir patlayıcı oluşturmak için odun kömürü, flor, şeker, kükürt, rosin ve parafin ile karıştırılabilir. Patlamadan gelen yoğun sıcaklık, gazların hızla genişlemesine neden olur ve yollarındaki çoğu cismi yok eden şok dalgaları üretir.