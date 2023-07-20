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Rusya’dan yeni Türkiye kararı

Rusya’dan yeni Türkiye kararı
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Rusya, Türkiye'den domates ithalatına yönelik uyguladığı kotayı 500 bin tona yükseltti.

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı.

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2022 itibarıyla 350 bin tona yükseltmişti.

Etiketler domates kota rusya Türkiye domates ithalatı
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