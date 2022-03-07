Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Fitch'den hükümetlere uyarı

Fitch Ratings, hükümetlerin yüksek enflasyonla mücadele amacıyla uyguladıkları destekleyici politikaları, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle gelecek dönemde de sürdürmelerinin gerekebileceğini bildirdi.

Dünya genelinde enflasyon rakamları artarken; Türkiye, açıklanan yüzde 52 enflasyon ile dünyada bu rakamın en yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi ile birlikte petrol fiyatlarında meydana gelen dalgalanmaların ardından ise bu rakamların artabileceği bildiriliyor.

FİTCH'DEN KRİTİK UYARI

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de bu artış ihtimaline karşı hükümetleri uyardı.

Fitch'den yapılan açıklamada, ülkelerin geçen senenin yarısından itibaren artan fiyatların etkisini hafifletmek için çeşitli tedbirleri uygulamaya koydukları, mevcut jeopolitik gerilimlerin emtia piyasalarında yansımaları nedeniyle bu tip politikaların uygulanmaya devam edilmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, birçok ülkenin bu geçici destekleyici tedbirlerin kamu maliyesi üzerindeki etkisini absorbe edebileceği vurgulanırken, bazı ülkelerin ise söz konusu politikaları ilerleyen dönemde uygulamadan çekmek konusunda zorlanabileceği ifade edildi.

Bu durumun ülke kredi profilleri üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

''RİSK ÖNEMLİ''

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, reyting kuruluşu tarafından derecelendirilen 120 ülkeden 66’sının geçen yılın ortasından bu yılın ortasına kadar para politikası araç çantasına ilaveten enflasyonun etkisini hafifletmeyi amaçlayan teşvik, vergi indirimi ve fiyat kontrolü gibi destekleyici politikaları uygulamaya soktuğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “Geçici politikalar yerleşik hale gelirse kamu maliyesi üzerinde daha önemli bir etkiye sahip olabilir. Küresel emtia fiyatları beklediğimizden daha uzun süre yüksek kalabileceğinden bu risk önemli" ifadesine yer verildi.