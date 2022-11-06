Rusya'nın Ukrayna'yı işgali onlara yaradı! Karlarını katladılar

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'li enerji ve petrol şirketlerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra rekor oranda kar ettiğini yazdı.

ABD'li petrol şirketleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği tarih olan 24 Şubat'tan bu yana artan fiyatlar sayesinde 200 milyar dolar kâr elde etti.

S&P'ın Financial Times için yaptığı hesaplamaya göre, petrol endüstrisinin yılın ikinci ve üçüncü çeyrekteki kârı 200,24 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreği, petrol endüstrisinin en kârlı altı ayı olarak tarihe geçti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan emtia ve enerji fiyatları uzun süredir gündemde. Sektörün rekor düzeyde açıkladığı kârların ardından birçok ekonomist ve siyasetçi "aşırı kazanç" vergisinin uygulanmasını tartışıyor.

Biden, "savaş fırsatçıları" demişti

AB, yeni bir vergi uygulamaya koyarak aşırı kazançlardan yüzde 33 oranında "dayanışma katkısı" almaya başlamıştı. İngiltere ise enerji şirketlerinin kârlarına yüzde 25 oranında vergi getirmişti. ABD Başkanı Joe Biden, zaman zaman "aşırı kazanç" vergisini gündeme getirmesine rağmen Washington, henüz ekstra bir vergi getirilmesini yasalaştırmadı.

8 Kasım'daki kritik ara seçimler öncesi enflasyonla mücadele eden ABD Başkanı Biden, sıklıkla petrol şirketlerine "fiyatları düşürün" çağrısı yapıyor. Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada petrol endüstrisini "savaş fırsatçılığı" yapmakla eleştirmiş ve "Kârları inovasyondan dolayı değil, savaştan dolayı, dünya genelinde on milyonlarca kişiyi etkileyen Ukrayna'daki kanlı çatışmadan dolayı artırıyor. Bu şirketlerin savaş fırsatçılığı yapmalarını bitirme zamanı. Bu ülkeye karşı olan sorumluluklarını üstlenmeliler" demişti.

ABD'li petrol devi Exxon, yılın üçüncü çeyreğinde 19,7 milyar dolarlık kâr açıklamıştı. Chevron ise aynı dönemde 11,2 milyar dolar kâr etmişti. Haberde, sektöre yöneltilen eleştirilerin başında kârlarını daha fazla yatırım yapmak için kullanmamaları gösterildi.

Brent petrol, yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde varil başına ortalama 105 dolardan satıldı. Brent petrolün son beş yıllık ortalaması varil başına 70 dolardı.