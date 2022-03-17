Rusya'ya sırtını dönen ABD'nin devlerinin gözü Türkiye'de

Ukrayna'yı işgal harekatı nedeniyle yaptırım üzeirne yaptırım uygulanan Rusya'ya sırtını dönen ABD'li şirketler yeni pazar arayışında rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Ukrayna’ya savaş açmasının ardından birçok ABD şirketi Rusya’ya karşı yaptırım açıklamayı sürdürürken, bu ülkedeki operasyonlarını da askıya aldı. Rusya’nın tutumu nedeniyle 1.100 ABD şirketi ülkeden çıkarak faaliyetlerini başka ülkelere kaydırma planları yapmaya başladı. Öyle ki, dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası arasında iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine yönelik önemli bir mutabakat zaptı da imzalandı. ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun davetiyle Türkiye’ye geldi. Programda, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da yer aldı. Törende konuşan ABD’li Büyükelçi Flake, “1.100 kadar Amerikan şirketi Rusya’da iş yapıyordu. Bazıları şimdi orayı terk ediyor. Bazıları da operasyonlarının bir kısmını Türkiye’ye kaydıracağını söyledi. Bence de Amerikan şirketleri Türk pazarını düşünmeli” dedi.

‘TÜRKİYE KENDİNE ÇEKEBİLİR’

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant da Türkiye’nin bazı yatırımları ve ticareti kendine çekebileceğini belirterek, “Rusya’dan ayrılan ABD’li Şirket sayısı beklediğimizden daha hızlı artıyor. Türkiye bu doğrultuda bazı yatırımları, ticareti kendine çekebilir. Elbette Putin de bu pazardan ayrılan firmaları tehdit edince bu durum onların oradan ayrılmasını engellemiyor. Türkiye kendisi bu konuda ne yapmak istiyor, kendisi bunu göz önüne alması lazım. Türkiye’nin elbette dijital çerçevesini, altyapısını iyileştirmesi gerekiyor. Yatırım yapma ortamını sağlaması gerekiyor ama işgal ile ortaya çıkan zorluk ile Türkiye’nin buradan yararlanması gereken çeşitli fırsatların da olduğunu düşünüyoruz. Bu meselede uzun süredir devam eden, durumu zorlayıcı kılan bazı şeyler var. Bunları iki ülke liderlerinin oturup konuşması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise şu açıklamaları yaptı: “Türk ve ABD iş dünyası, 100 milyar dolarlık ticaret hedefini başarabilecektir. Bu hedefin gerçekçi olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de ABD’li yatırımcılar için ciddi fırsatlar vardır. Bu noktada, ABD’li yatırımcıları Türkiye’yi bir yatırım ve ticaret üssü olarak değerlendirmeye davet ediyorum. Bu konularda siyasilerimizden de bazı beklentilerimiz var. Türkiye ile ABD arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması veya benzeri etkisi olacak tercihli ticaret anlaşması imzalanmalı. Türkiye, ‘section 232’ kapsamı dışında tutulmalı. Zira Türk iş dünyası, bu uygulamadan ciddi zarar görmektedir. İkili ticaretimizi olumsuz etkileyen bu konunun bir an evvel çözüme kavuşturulmasında destek istiyoruz. Türkiye müteahhitlik sektöründe son derece başarılıdır. Türk ve ABD firmaları, üçüncü ülkelerde ortak projelere de imza atmıştır. Bu çerçevede ABD müteahhitlik piyasası Türk firmalarına da açılmalıdır.”

BU SEKTÖRLER YATIRIM ÇEKECEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası arasında Mutabakat zaptı imzalandı. 2022 yılı için ortak çalışma alanları belirlendi. Sağlık, enerji, bilişim teknolojileri, dijital ekonomi, Turizm, altyapı konularında işbirliğine ağırlık verilecek. ABD ve Türk şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılacağı bir etkinlik planlanırken, üçüncü ülkelerde işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ticari diyalogların artırılması için iki ülke arasında yatırım konferansı ve kadın girişimcilerin işbirliğini güçlendirecek İş Kadın Konseyi kurulması da gündemde yer alıyor.