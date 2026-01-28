Sabancı Holding'den bir dev satış daha

Sabancı Holding, çimento sektöründeki lokomotif şirketi Akçansa’daki payları için 1,1 milyar dolarlık bir satın alma teklifi aldığını duyurdu.

Sabancı Holding, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu %39,72 oranındaki payların tamamı için "ilişkisiz üçüncü bir taraftan" bağlayıcı satın alma teklifi aldığını açıkladı.

KAP üzerinden paylaşılan detaylara göre, teklif süreci Akçansa’nın toplam şirket değeri üzerinden yürütülüyor:

Borç ve nakit düzeltmeleri öncesinde Akçansa için biçilen toplam değer 1,1 milyar ABD doları oldu.

Sabancı Holding’in portföyündeki 76 milyon 35 bin TL nominal değerli hisselerin tamamı satış masasında.

Teklifin, nihai hisse devri sözleşmesi imzalanana kadar geçerliliğini koruyacağı belirtildi.