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Sabancı Holding'te 200 milyon TL'lik ''hisse'' icra yoluyla satıldı

Sabancı Holding'te 200 milyon TL'lik ''hisse'' icra yoluyla satıldı
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Sabancı Holding’in mirasçılarından olan Sevilay Sabancı Çınar, Atlı Köşk'te bulunan 1/48 hissesini icra yoluyla 200 milyon TL'ye sattı.

Sabancı Holding'in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar, kesinleşen miras davasına rağmen, haklarının kendisine verilmediğini öne sürmüştü.

OdaTv'nin haberine göre Sevilay Sabancı Çınar, Atlı Köşk'teki hakları için dava açmış ancak bu dava da reddedilmişti.

Karara itiraz eden Çınar için ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tapu kaydının 1/48 hissesini almasına karar vermişti. Çınar bu kez de Atlı Köşk üzerindeki 1/48 oranındaki payını satmak için İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Bu kapsamda hissesini İstanbul Gayrimenkul İcra Dairesi’nden satışa çıkardı.

Çınar’ın payına düşen 1/48 hissesi, 24 Temmuz 2024’te, 31 milyon 250 bin TL'den satışa açıldı. Hisseye 183 teklif gelirken, dikkat çeken bir alıcı çıktı.

31 Temmuz’da Çınar’ın eski avukatı Haldun Hulki Gürcan, 200 milyon TL teklif verdi. Sevilay Sabancı Çınar'ın teklifi kabul ettiği öğrenilirken, Av. Gürcan’ın, 200 milyon TL'yi 7 gün içerisinde ödemesi durumunda satışın tescilleneceği açıklandı.

OdaTV.com

Etiketler sabancı atlı köşk Sabancı Holding hisse satışı icra
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