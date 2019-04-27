Sabancı'dan ekonomi için olumsuz tablo: Ekonomi duvara tosladı

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) Gündem Buluşmaları toplantısında konuşan Göçmen, “Türkiye ekonomisinin duvara doğru koştuğu belliydi, kısa vadede çözüm için artık çok geç. Uzun vadeye odaklanmalıyız” ifadelerini kullandı. Göçmen’in konuşmasından diğer satırbaşları şöyle:

-Dünya hızla korumacılığa ve popülizme gidiyor. Türkiye henüz kutbunu seçmedi. Bugünlerde aldığımız kararlar geleceğimizi belirleyecek.

-Paranın maliyeti çok arttı. Özel sektörün yabancı borçlarının ihracatı karşılama oranı yüzde 185. Yani yaptığımız ihracattan yüzde 85 daha fazla yabancı para cinsinden özel sektörün borcu var.

Kur riski yasak

-Sabancı Holding’de kur riski taşımak son 3 senedir yasak. Şirketlerin kaçınılmaz olarak kur riski oluşuyorsa, holdingde kur fazlası yaratıyoruz ki konsolide edildiği zaman konsolide bilançomuzda kur riski kalmasın.

-Bütün sektörlerde ve özellikle inşaat malzemeleri sektöründe bence yapılması gereken şey konsolidasyon. Birleşerek daha büyük güçler yaratıp bunları fonlamaya çalışmak daha doğru hareket olur kısa vadede.

-Yabancı fonlar olmadığı takdirde, Emlak Bankası’nı da kursanız, enerjiyle ilgili başka fonlar da oluştursanız cebinize bir para girmeyecek. Olmayan parayı hangi cebe koyarsanız koyun aynıdır. Bir de, bir cepten öbürüne aktarırken düşürme riskimiz var.

-Serbest piyasa kurallarından ayrılıyoruz algısı yabancı yatırımcıyı çekilme eğilimine sürüklüyor. Dalgalanma bu kadar yüksekken özel yabancı fonlar gelmez.

-İnşaatta artık eski rakamlar olmayacak, olmamalı da. Enerji sektörünün 44 milyar dolarlık borcu var.

Reform şart

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye’nin daha iyi bir gelecek için reformlarını gerçekleştirmek zorunda olduğunu belirterek “Bunun için sadece kamu değil hepimiz çalışmak zorundayız” dedi.

“Uluslararası Vergilendirmede Güncel Gelişmeler” konferansında konuşan Kaslowski, reform yapmanın zor olduğunu ancak reform yapmadan ilerlemenin, daha iyi olmanın, daha iyisini yapmanın mümkün olmadığını söyledi. Vergi sisteminin daha sade, kolay anlaşılır ve öngörülebilir bir sisteme dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Kaslowski, öngörülebilirliğin bugün iş dünyası için ekonomide en önemli etken haline geldiğini dile getirdi. Kaslowski, vergi reformunun bir diğer öncelikli hedefinin kayıt dışılıkla mücadele olması gerektiğini aktardı.







