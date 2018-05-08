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  2. Ekonomi
  3. 08 Mayıs 2018 14:53

Sabancı'nın ilk çeyrek net karı belli oldu

Sabancı Holding'in net karı ilk çeyrekte yüzde 59 yükselerek 1 milyar 66 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sabancı'nın ilk çeyrek net karı belli oldu
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Sabancı Holding’in konsolide satışları, 2018'in ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 11 milyar 322 milyon lira oldu.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, holdingin konsolide satışları, ocak-mart döneminde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artışla 11 milyar 322 milyon liraya ulaştı.

Holdingin konsolide ana ortaklık net karı ise söz konusu dönemde yüzde 59 yükselerek 1 milyar 66 milyon lira olarak gerçekleşti. Sabancı Holding, ilk 3 aydaki operasyonel karlılığını ise yüzde 26 artırarak 2 milyar 569 milyon liraya çıkardı.

Sabancı Holding'in toplam varlıkları bu yılın ilk 3 ayı itibarıyla 363 milyar 726 milyon liraya ulaşırken, toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynakları ise 27 milyar 49 milyon lira oldu

sabancı holding
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