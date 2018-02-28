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  2. Ekonomi
  3. 28 Şubat 2018 15:03

Saç ektirmeye gelen Araplara KDV kıyağı

Son yıllarda sağlık turizminde merkez haline gelen Türkiye'de, yeni yapılan düzenlemeyle yabancı turistlere KDV istisnası geliyor.

Saç ektirmeye gelen Araplara KDV kıyağı
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Katma Değer Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı Meclis”e sunduklarını açıkladı.

Düzenlemeyle yabancıların Türkiye'de sağlık hizmeti alması konusunda KDV istisnası geliyor. Yani yabancılar Türkiye’deki tedavilerinde ve rehabilitasyonlarında KDV ödemeyecekler.  

“ARAPLARIN SAÇ EKİMİNE KDV İSTİSNASI GETİRİLMESİ”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yorumda bulunan vergi uzmanı Ozan Bingöl "Biraz önce Meclis’e sevk edilen KDV taslağına baktım, ilk gözüme çarpan; Arapların saç ekimine KDV istisnası getirilmesi!" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE SAÇ EKTİRMEYE GELİYORLAR

Türkiye, saç ekimi turizminde patlama yaşıyor. Uzmanlara göre, İstanbul'da günde en az 100 kişiye saç ekiliyor. Bu 100 kişiden 30'u mutlaka yabancı.

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