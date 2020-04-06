Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı

KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sonuçlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifre ile öğrenilebilecek.

Toplam 179 bin 373 kişinin tercih yaptığı KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sürecinde 17 bin 991 adayın yerleştirmesi yapıldı. 9 kişilik kadro ise boş kaldı. İşte, KPSS 2020/5 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları hakkındaki sayısal bilgilere göre 179 bin 373 kişi tercih yaptı. 18 bin kişilik kadroya yerleşen kişi sayısı 17 bin 991 oldu. Lisans düzeyindeki 9 kişilik kadro ise boş kaldı.