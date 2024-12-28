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Sahte Dolar ve sahte Euro krizinde TBB'den açıklama var

Sahte Dolar ve sahte Euro krizinde TBB'den açıklama var
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, bankaların döviz banknotlarının kabulünü yaptığını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankalarımız tarafından döviz banknotların kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Döviz bürolarında büyük fırsatçılık: 100 Dolar'ı 98 Dolar'a bozuyorlar

Kapalıçarşı'da eski 100 dolarların bozdurulmasında sorun yaşanırken, bazı döviz büroları krizi fırsata çevirdiği ve büyük bir skandalın yaşanmasına yol açtığı ortaya çıktı.

Bazı döviz bürolarının eski 100 dolarları almak için ekstra komisyon talep ettikleri iddiası gündeme bomba gibi düşerken bir döviz bürosu çalışanı durumu "Bankalarda geçmiyor ki. O zaman bankalara sat hanımefendi. Bunlar yurt dışına çıkarıyorlar, değiştiriyorlar. Onların da götürdüğünün bir bedeli var yani. Piyasada yüzde 2 ile değiştiriyorlar" diyerek açık açık ilan etti.

NTV’de yer alan habere göre, vatandaşlarla yapılan görüşmelerde bazı döviz bürolarının eski 100 dolarları almadıklarını belirtirken, bir döviz bürosu ise eski dolarları bozduklarını ancak "eksiğine geçtiğini" ifade etti.

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Etiketler döviz banknotları döviz banknotlar banknot dolar Euro
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