  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Şaka değil gerçek: Shell’de benzin bitti!

Şaka değil gerçek: Shell’de benzin bitti!

Şaka değil gerçek: Shell’de benzin bitti!

Petrol devi Shell’in Britanya’daki bazı istasyonlarında, TIR şoförü sayısındaki yetersizliğin benzin sevkiyatını kesintiye uğratacağı endişeleri nedeniyle talep patlaması oldu. İstasyonlarda benzin tükenince pompalar kullanım dışı kaldı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) çıkması ülkede yeterli sayıda tır şoförü kalmamasına neden olurken, bu durum birçok sektörü de etkiliyor.

 Shell, tedarik sürecinde sorun yaşanacağını düşünen araç sahiplerinin araçlarının depolarını doldurmak üzere benzin istasyonlarının yolunu tutması nedeniyle bazı istasyonlarda benzin kalmadığını doğruladı.

Bazı istasyonlarda ise oldukça uzun kuyruklar oluştu.

Shell sözcüsü durumu şöyle değerlendirdi: “Bazı istasyonlarımızda gördüğümüz yüksek yakıt talebi nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğu doğru. Müşterilerimize yakıt tedarikini sağlamak için sevkiyat takvimlerimizde gerekli değişiklikleri yapıyoruz.”

 

Etiketler Shell benzin akaryakıt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ülkü Ocakları’na terör örgütü soruşturması
AK Partili vekil ''Eğer Erdoğan seçilemezse'' dedi ve nedenini böyle anlattı
Kim Milyoner Olmak İster’de izleyiciyi şoke eden an
İstanbul'da korkutan otel yangını
Türkiye'nin en büyük otomobil koleksiyonu satılıyor! 17 araç, 17'si de aynı araç!
Türkiye'nin tatil cennetinde büyücü operasyonu! Terör örgütü ini gibi!
Dolar/TL kuru için çok konuşulacak çağrı: ''Dolar 9 TL olmalı''
Sergen Yalçın açıkladı! Ajax maçında kimler oynayacak?
Sedat Peker'in bilgi kaynağını canlı yayında açıkladı
Assos Antik Kenti’ndeki ''ıslah'' rezaleti yargıya taşındı