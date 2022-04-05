Şaka için çıkmıştı ama... ABD'li kripto şirketinden SHIB'e destek

Kripto ATM şirketi Bitcoin of America, ödeme seçenekleri arasına Shiba Inu(SHIB) tokeni ekledi.

Piyasa değeri 0.00039703 Türk Lirası olan SHIB token, Amerikalı kripto ATM şirketi Bitcoin of America’nın ödeme seçenekleri arasına girdi.

Bitcoin of America, geçen ay aynı uygulamayı DOGE için başlatmıştı. En değerli 50 kripto paranın arasında birçok şaka amaçlı token bulunuyor. Bu tokenlerin değeri milyarlarca doları geçiyor.

Şaka amaçlı tokenlere yoğun ilgi olduğu ve bu sebepten dolayı birçok yerde başta SHIB ve DOGE olmak üzere şaka amaçlı tokenlerin ödeme seçenekleri arasına girdiği belirtildi.

Shiba Inu.'nun 1 yıllık USD cinsinden grafiği. ( Coinmarketcap'ten alınmıştır )

Türkiye'de kripto yasası yolda...

Kripto para düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Gözler AK Parti'nin üzerinde çalıştığını kanun teklifine çevrildi. Kanun teklifinin Haziran'a kadar Meclis'e sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kripto para düzenlemesi için talimat vemesinin ardından AK Parti kurmayları çalışma başlattı. Kripto para düzenlemesi için yaklaşık beş aydır çalışma yürütülüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş çatısı altından pek çok kripto para uzmanı ile biraraya geldi, görüş alışverişinde bulundu. Düzenlemede olması gerekenler listelendi. Teklife ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da görüş bildirdi.

Teklifin ilk amacı kara paranın önlenmesi ve yatırımcının korunması. Buna göre alım ve satımlarda denetimler artırılacak. Sektördeki şirketlerde sermaye şartı aranacak. Sistemdeki şirketlere alt yapı çalışmaları için zaman tanınması ve teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımların olması da bekleniyor. Şüpheli görülen para işlemlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’na yetki verileceği belirtiliyor.

Çalışma sürerken kripto para kazançlarının vergilendirilmesi yönelik ülke örnekleri de incelendi. Yeni düzenleme vergilendirme sisteminin de getirilmesi planlanıyor.