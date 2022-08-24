Şakkadanak ekonomist Necmettin Batırel bombayı patlattı

Dolar kurunun düşeceğini her fırsatta dile getiren Türkiye Gazetesi yazarı ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye'nin sıradaki hamlesini yazdı.

Yıllar önce katıldığı televizyon programında "Şak 10 milyar dolar satarım, dolar düşer" sözleriyle tanınan Türkiye Gazetesi yazarı ekonomist Necmettin Batırel, "Adım adım hedefe" başlıklı yazısında yine çarpıcı ifadeler kullandı.

Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin "çığ gibi" büyüdüğünü savunan Necmettin Batırel, "Kasamız döviz doluyor. Bu yazdıklarım tamamen gerçek. Akkuyu parası, Körfez’den gelecek 20 milyar dolar ve Varlık Barışı ile aklanacak milyarlarca dolar alt alta toplandığında kısa sürede 140 milyar dolar rezerv oluşacak... Adım adım hedefe koşuyoruz." ifadelerini kullandı.



Dolar kurunun sürekli düşeceğinden bahseden Necmettin Batırel, Türkiye'nin son hamle olarak Şanghay iş birliği teşkilatında yer alacağını söyledi.



Batırel yazısını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin ödeme sistemi Troy kartı ile Rusya’nın Mir kartı eşleştiriliyor. Türkiye’den Rusya’ya giden iş adamları için TL harcama imkânına kavuşacak. Böylece ruble ile doğalgaz ödemesi yapacağız. Son hamle, Türkiye, Şanghay iş birliği teşkilatında yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Eylül’deki Taşkent’te gerçekleşecek, Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderleriyle anlaşarak birliğe üye olacağız. Büyük bir ticaret pazarına kavuşacağız. Dünya ekonomileri daralırken, Türkiye hızla büyüyecek. Yeni ekonomik sistem tıkır tıkır çalışıyor..."

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