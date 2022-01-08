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Şamil Tayyar'dan milletvekillerine emekli maaşı tepkisi

Şamil Tayyar'dan milletvekillerine emekli maaşı tepkisi

AK Parti MKYK üyesi ve eski milletvekili Şamil Tayyar, emekli milletvekilleri maaşlarına gelen zammı eleştiren milletvekillerine tepki gösterdi.

AK Partili Şamir Tayyar'dan emekli maaşlarına gelen zammı eleştiren milletvekillerine tepki geldi. Kendisi de bir emekli milletvekili olan Şamil Tayyar, Twitter hesabından yüzde 30.5 zam alan milletvekillerinin, yüzde 14.4 zam alacak eski milletvekili maaşlarını tartışmasının "şaka gibi" olduğunu söyledi.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımları:

"Maaşı en yüksek memur maaşına endeksli olduğu için ilk 6 ay %30.5 zam alacak kimi aktif vekillerin, maaşı Cumhurbaşkanı maaşına endeksli olduğu için yılda bir kez %14.4 zam alacak emekli vekilleri tartışmaya açması şaka gibi. Gelin hepsini sıfırlayalım. Var mısınız?"

"Özellikle sözüm muhalif vekillere. Cumhurbaşkanı maaşına 2022 için toplam %14.4 zam yapıldığında kıyamet kopardınız. Şimdi maaşlarınıza sadece ilk 6 ay için %30.5 zam yapılacak. Madem zor dönemden geçiyoruz, iktidarla el ele verin, 2022 zammından feragat edin. Ne dersiniz?"

Etiketler şamil tayyar maaş tepki
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