Sanayi devi Özborsan Boru’nun iflası istendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulu şirkete yönelik iflas davası Karadeniz Ereğli 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açıldı.

Diken'den Ali Yılmaz'ın haberine göre 2019/134 sayılı dosyada, Özborsan Boru Sanayi A.Ş. tarafından açılan davada şirketin iflası talep edildi. Mahkeme, yargılama için 23 Ekim’e gün verdi.

Ereğli’de bulunan dev tesiste yıllık 200 bin ton üretim yapan şirket 30 yılı aşkın bir süredir faaliyette. Dikişli çelik boru ve profil üretiminde bulunan Özborsan, üretiminin yüzde 80’ini İngiltere, İrlanda, Belçika, Amerika, Umman, Yemen ve Irak gibi ülkelere ihraç ediyor.