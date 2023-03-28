Eski BOTAŞ yöneticisi ve GazDay Enerji Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Mehmet Doğan, sanayi doğalgaz fiyatlarında indirim beklendiğini söyledi.

Sanayi doğalgaz fiyatlarına indirim bekleniyor. Eski BOTAŞ yöneticisi ve GazDay Enerji Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Mehmet Doğan, fiyatın yüzde 40'ını oluşturan Günlük Referans Fiyatı'nın (GRF) 11 bin 867 TL'den 9 bin 492 TL'ye gerilediğini söyledi. Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi doğalgaz fiyatlarına yine indirim gelecek. Fiyatın %40'ını oluşturan GRF 11.867 TL/10000 Sm3'ten 9492 TL/1000 m3'e geriledi. Ekimde 26.000 TL/1000 m3 olan fiyat şimdi 9492 TL/1000 M3 Tarifelerde de indirime gidilecektir. Elektrik tavan fiyatında da düşme bekliyorum."

OCAK TARİFESİ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlanmıştı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olmuştu. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlenmişti. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı yüzde 12,73 düşüşle 18 bin lira olarak açıklanmıştı.