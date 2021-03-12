Sanayi sektöründen 337 bin istihdam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Pandemiye rağmen sanayi sektörü son 1 yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu.'' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Pandemiye rağmen sanayi sektörü son bir yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu.

Bu sabah açıklanan sanayi üretim endeksi verilerine göre ocak ayı sanayi üretimimiz beklentileri oldukça aşarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4; bir önceki aya göre ise yüzde 1 arttı.

2021 yılında da imalat sanayisi ve ihracat öncülüğünde Türkiye'yi önemli büyüme rakamlarına ulaştırmak istiyoruz.

Cumhurbaşkanı'mızın bugün açıklayacağı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz." dedi.