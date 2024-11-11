  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sanayi üretimi eylülde düştü

Sanayi üretimi eylülde düştü

Sanayi üretimi eylülde düştü
Güncelleme:

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi eylül ayında yıllık yüzde 2.4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,1 arttı.

Sanayi üretimi aylık %1,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,8 azaldı.

İHA

Etiketler sanayi üretimi tüik türkiye istastik kurumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir insan tarafından yapılmayan tabloya rekor fiyat Bir insan tarafından yapılmayan tabloya rekor fiyat Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar Hangi memur ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek yeni maaşlar Hakeme şok sözler: ''Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm'' Hakeme şok sözler: ''Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm'' SPK'ya dikkat çeken atama: CHP'den tepki yağdı SPK'ya dikkat çeken atama: CHP'den tepki yağdı Halil Umut Meler'e saldırı davasında karar çıktı Halil Umut Meler'e saldırı davasında karar çıktı Anadolu Otoyolu'nda peş peşe kaza: 10 araç birbirine girdi Anadolu Otoyolu'nda peş peşe kaza: 10 araç birbirine girdi Erdoğan ile Murat Bardakçı'dan ''Atatürk'' sohbeti: ''Hala konuşuyorlar ya'' Erdoğan ile Murat Bardakçı'dan ''Atatürk'' sohbeti: ''Hala konuşuyorlar ya'' Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda: Soruyu yanlış anlayınca... Kim Milyoner Olmak İster'de erken veda: Soruyu yanlış anlayınca... MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: ''Burada psikolojiyi yöneten kalıyor'' MasterChef Türkiye'de elenen isim belli oldu: ''Burada psikolojiyi yöneten kalıyor'' Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağış uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için yağış uyarısı
Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın fiyatı belli oldu Dünyaca ünlü Anzer Balı'nın fiyatı belli oldu Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Mezarlıkta cesedi bulunan Şirin'in cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı: Cesur sahneleriyle konuşulan dizi için şok karar Esas Oğlan ''Hadise'' yarattı: Cesur sahneleriyle konuşulan dizi için şok karar ''Eski yenge'' Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı ''Eski yenge'' Wanda Nara'nın sevgilisi Galatasaraylıları kızdırdı Erdoğan'ın uçağında ''soru yasağı'' iddiası olay oldu Erdoğan'ın uçağında ''soru yasağı'' iddiası olay oldu Ünlü deprem uzmanı 6 il sıraladı: ''Acil önlem alınmalı'' Ünlü deprem uzmanı 6 il sıraladı: ''Acil önlem alınmalı'' Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı Marmaray'da silah sesleri: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu Marmaray'da silah sesleri: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu Trump'tan Biden yönetimine çok ses getirecek talimat Trump'tan Biden yönetimine çok ses getirecek talimat