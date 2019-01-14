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  2. Ekonomi
  3. 14 Ocak 2019 10:13

Sanayi üretimi Kasım'da çakıldı

Sanayi üretimi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı.

Sanayi üretimi Kasım'da çakıldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre:
“Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 1.8 azaldı.
“Kasım’da ayrıca madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi Ekim ayına göre göre yüzde 3.7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0.1  azaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi bir değşim göstermedi.

DHA

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