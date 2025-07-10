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Sanayi üretimi yeniden yükselişte

Sanayi üretimi yeniden yükselişte
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin mayıs ayında yıllık yüzde 4,9, aylık yüzde 3,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,7 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 3,1 arttı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı. 

DHA

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Etiketler sanayi üretimi tüik
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