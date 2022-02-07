Sanayide doğalgaz kısıtlamasının kalkacağı tarih belli oldu

Türkiye'de günlerdir süren sanayi tesislerine yönelik doğal gaz kısıtlaması yarın sabah itibariyle sona eriyor. Doğal gaz kısıtlamasının 8 Şubat Salı günü saat 08.00 itibari ile sonlandırılacağı açıklandı.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Türkiye, İran’dan gelen doğalgazda yaşanan kesinti yüzünden büyük birenerji problemi ile baş başa kaldı. Doğalgaz tedarikinde yaşanan bu sıkıntının yansımaları ise ilk olarak ağır sanayide kendini gösterdi.

Zira Türkiye, bu süreçte elindeki gazı daha dengeli dağıtabilmek için öncelikle gaz talebinin en yüksek olduğu sanayi bölgelerinde kullanılan enerjiyi kısıtlama kararı aldı. İlk olarak 21-31 ocak tarihleri arasında sanayide kullanılacak doğalgaz kullanımının yüz 60 sınırlandırıldığı açıklandı. Daha sonra da enerji talebini daha dengeli karşılayabilmek adına 24 ocak gününden itibaren tüm organize sanayi bölgelerinde 3 günlük elektrik kısıntısı uygulanacağı bildirildi.

Bugün BOTAŞ'tan beklenen açıklama geldi ve doğal gaz kısıtlamasının 8 Şubat salı günü saat 08:00 itibariyle sonlandırılacağı duyuruldu.

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