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Sanayide kapasite kullanım oranı geriledi

Sanayide kapasite kullanım oranı geriledi
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Kapasite Kullanım Oranı (KKO), imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış şekilde mart ayıda bir önceki aya göre 1,5 puan geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 Mart’a yönelik İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), martta bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesine geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesine indi.

Etiketler tcmb merkez bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sanayide kapasite kullanım oranı
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