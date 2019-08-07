Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 9, 10, 12, 21 ve artı 2 olarak belirlendi. 5+1 bilen çıkmayınca 817 bin 712 lira haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 792'şer lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 628'er lira, 4 bilen 2 bin 348 kişi 56'şar lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 218 kişi 31'er lira, 3 bilen 72 bin 596 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 103 kişi 7 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 33 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 820 bin 69 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 876 bin 126 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 488 bin 478 lira aktarıldı.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584'dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.