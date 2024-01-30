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Şantiye şefleri için yeni düzenleme

Şantiye şefleri için yeni düzenleme
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca şantiye şeflerinin iş yükümlülüklerine ilişkin düzenleme yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre; şantiye organizasyonu ve teknik hizmetlerin geliştirilmesi için yeni önlemler alındı. Daha önce aynı anda toplam büyüklüğü 30 bin metrekareye kadar olan 5 ayrı iş üstlenebilen şantiye şeflerinin üstlenebileceği iş miktarları yeniden belirlendi.

Bir şantiye şefi, yapı inşaat alanı her biri 1500 metrekareyi geçmemek kaydıyla en fazla 4 iş, 4 bin 500 metrekareyi geçmemek kaydıyla en fazla 3 iş ve 7 bin 500 metrekareyi geçmemek kaydıyla en fazla 2 işi aynı anda üstlenilebilecek. 7 bin 500 metrekareyi geçen işlerde ve kamu yatırımlarında ise tek 1 iş alınabilecek. Aynı ada içerisindeki aynı müteahhit ve yapı sahibine ait işler ise tek iş olarak değerlendirilecek. Teknik öğretmenler ve teknikerler de özel inşaatlarda aynı anda 3 işi geçmemek üzere; yapı inşaat alanı 1500 metrekareye kadar yapıların şantiye şefliğini üstlenebilecek.

Öte yandan, 75 yaşını dolduran kişiler şantiye şefliği yapamayacak. Bir şantiye şefinin görevden ayrılması halinde ise yenisi görevlendirilinceye kadar inşaatın devam etmemesi sağlanacak.

DHA

Etiketler şantiye şefi Resmi Gazete yönetmelik
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