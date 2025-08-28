Saran Group’un Yeni CFO’su Taç Kılavuz Oldu

İş ve finans dünyasının deneyimli ismi Taç Kılavuz, Spor, medya ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren Saran Group’ta CFO olarak göreve başladı.

Taç Kılavuz, Saran Group’a katılmadan önce Organik Kimya’da CFO olarak görev yaptı. Kariyerinde ayrıca Van de Velde Packaging'de CEO, Akkim Kimya’da Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili pozisyonlarında bulunan Kılavuz, Akkök Holding, Assan Alüminyum, İş Girişim Sermayesi ve Garanti Bankası gibi Türkiye’nin köklü şirketlerinde de finans, stratejik planlama ve iş geliştirme alanlarında çeşitli görevler üstlendi.

Kadınların iş dünyasında karar alma mekanizmalarında daha aktif yer almasını destekleyen Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nde (Women on Board) mentee programını tamamlayan Taç Kılavuz, liderlik gelişimi ve kurumsal yönetişim konularında aktif çalışmalar yürüttü. Akkök Holding /Akkim Kimya bünyesindeki çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Kılavuz, Kimpur şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Kılavuz, Texas A&M Üniversitesi’nden Endüstri Mühendisliği ve MBA derecesine sahip. Ayrıca Chicago Üniversitesi ve London Business School’da Executive Management, Business Administration ve Management & Operations alanlarında çeşitli programları tamamladı.

Taç Kılavuz, finansal stratejilerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sunma amacıyla Saran Group’un üst yönetim ekibine katıldı.