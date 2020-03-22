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  3. 22 Mart 2020 10:01

Saran'dan koronavirüs salgınıyla mücadele için 1 milyon TL'lik bağış

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19 )’le mücadeleye karşı önemli bir destek de Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’dan geldi.

Saran'dan koronavirüs salgınıyla mücadele için 1 milyon TL'lik bağış
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Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlere yol açan Covid – 19 salgınının ortaya çıkarttığı olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1 Milyon TL’lik bağışta bulundu.

Sadettin Saran, “İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde milletçe dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bu süreçte, tüm Türkiye’de günlerdir kahramanca hizmet veren sağlık çalışanlarımıza destek olmanın hepimizin görevi olduğuna inanıyoruz.  Ayrıca, Kırıkkale esnafına destek olmak amacıyla, bir de “Esnaf Yardım Paketi” oluşturuyoruz. Saran Group olarak bu bağlamda, Sağlık Bakanlığımıza ve baba ocağımız Kırıkkale’nin esnafına destek olmak için, toplamda  1.000.000 TL tutarında bir kaynak ayırdığımızı saygıyla duyuruyoruz. Millet olarak, bu zor günleri de elbirliğiyle, sevgiyle atlatacağız ”dedi.

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