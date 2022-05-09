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Sebze ve meyve fiyatları düştü

Sebze ve meyve fiyatları düştü

Sebze ve meyve fiyatlarında beklenen haber geldi. Meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan artış havaların ısınmaya başlamasıyla yerini düşüşe bıraktı.

Havaların ısınmasıyla birlikte sera masrafları azaldı, meyve ve sebze fiyatları yarı yarıya düştü.

Bursa’da pazar tezgahlarına satışa çıkan meyve ve sebzeler de geçen aya göre yarı yarıya düşüş yaşandı. Havaların ısınmasıyla birlikte sera masrafının azalması pazarcının tezgahına yansıdı. Düşüş en çok yeşil sebzede gözüktü. Buna göre, marul 20 liradan 8 liraya, maydanoz 8 liradan 3 liraya, patlıcan 30 liradan 12 liraya, çilek 25 liradan 15 liraya, biber 30 TL’den 15 TL’ye, yeşil soğan 7 TL’den 2 TL’ye, salatalık 25 liradan 7 liraya tezgahlardaki yerini aldı.

Pazarcı Celal Güngör, “Havaların ısınmasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü. Bursa’da yetişen ürünlerin tezgahları doldurması fiyatların azalmasına sebebiyet verdi. Kimisi 35 liraya cappucino içiyor o pahalı değil, burada maydanoza 3 lira veriyor ona pahalı diyor” dedi.

 Bir diğer pazarcı esnafı ise, “İşler bayramda güzel oldu, şu anda havaların ısınmasıyla daha iyi olmaya başladı. Bilhassa yeşilliklerde çok fazla düşüş yaşandı. Patlıcan 30 TL’den 12 TL’ye, salatalık 25 TL civarındaydı şuanda 6 TL civarında. Domateste çok fazla düşüş yaşanmadı fakat ondada düşüş bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Etiketler sebze meyve fiyat
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