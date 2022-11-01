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Şehit yakınları ve gazilerin aylığına zam

Şehit yakınları ve gazilerin aylığına zam
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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktar 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine her ay verilen destek miktarının 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kuruldu.

Mütevelli Heyet Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü vakıf tarafından 15 Temmuz darbe girişiminde ve İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile Gazi ve malullere düzenli olarak aylık maddi destek sağlanıyor.

 

 

Etiketler türkiye şehit yakınları şehit yakını aylığı
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