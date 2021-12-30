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Şeker ihracatı da artık kayda bağlı

Şeker ihracatı da artık kayda bağlı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; şeker ihracı için gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine şeker eklendi.

 

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