16 yaşındaki kız, sevgilisi 4 arkadaşının tecavüzüne uğradı
16 yaşındaki kız, sevgilisi 4 arkadaşının tecavüzüne uğradı
ABD ile şimdi de seyahat krizi !
ABD ile şimdi de seyahat krizi !
İşte yeni KHK ile görevden ihraç edilenler
İşte yeni KHK ile görevden ihraç edilenler
İşte yeni KHK ile göreve iade edilenlerin listesi
İşte yeni KHK ile göreve iade edilenlerin listesi
Milyonlarca memura indirimli alışveriş müjdesi
Milyonlarca memura indirimli alışveriş müjdesi
Aracı olana da olmayana da müjde (!) Benzine zam geliyor !
Aracı olana da olmayana da müjde (!) Benzine zam geliyor !
Meteoroloji'den son açıklama: İstanbul'a kar yağacak ama tutmayacak
Meteoroloji'den son açıklama: İstanbul'a kar yağacak ama tutmayacak
MHP ittifak komisyonu üyelerini açıkladı
MHP ittifak komisyonu üyelerini açıkladı
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sektörel
  4. 12 Ocak 2018 10:15

1 milyon kişi çalıştıran şirkette maaşa zam, işe son !

ABD'de vergi indirimi öngören tasarının kabul edilmesinin ardından perakende devi Walmart, personel maaşına zam yaptı ancak 63 mağazanın da kapatılacağını duyurdu.

1 milyon kişi çalıştıran şirkette maaşa zam, işe son !
A+ A-

Dünyanın en büyük perakendecilerinden olan ve 1 milyon kişi çalıştıran Walmart, personelinin en düşük saatlik ücretini 9 dolardan 11 dolara çıkaracağını ve bunun yanı sıra 200 ila 1000 dolar arasında değişen ikramiye dağıtacağını açıkladı.

2 yıldan az şirkette çalışanlara 200 dolarlık ikramiye verilirken 20 yıl ya da daha fazla süredir Walmart personeli olan kişilere ise 1000 dolar dağıtılacağı belirtildi.

 Walmart, doğum izni politikasında da revizyona giderek doğum izni süresini arttıracağını ve evlatlık alacak çalışanlara da 5 bin dolar yardım yapacağını duyurdu. Annelerin ücretli doğum izni süresi 10 haftaya çıkarılırken babalara da 6 hafta ücretli izin görüyor.

Şirketin mevcut politikasında saat bazında çalışanlar için babalık izni bulunmazken doğum izni de 6-8 hafta arasında değişiyordu. 

Şubat ayından itibaren uygulanmaya başlayacak karar, ABD kongresinden yeni geçen tasarıyla vergi oranındaki düşüşün personele yansıtılması olarak sunuldu. Çalışanlara sağlanan bu faydalar Walmart bünyesindeki Sam's Club, Asda, Vudu vb. tüm iştirakler için de uygulanacak.

Öte yandan, şirketten çalışanlara bir de kötü haber geldi.

Walmart bünyesindeki Sam's Club mağazalarından 63 tanesinin kapatılacağı duyuruldu. Twitter üzerinden yapılan açıklamada bunun mağaza lokasyonlarının stratejik anlamda düzenlenmesine yardımcı olacağı ve 10 mağazanın da elektronik ticaret ikmal merkezi olarak yeniden açılacağı belirtildi.

Walmart'ın maaş zammı ve ikramiye kararının şirkete maliyetinin gelecek finansal yılda 400 milyon dolar olması bekleniyor. Walmart geçtiğimiz yıl 485.87 milyar dolar gelir ve 13.64 milyar dolar kâr açıklamıştı.

Kapanacak Sam's Club mağazalarında çalışan toplam personel sayısı henüz açıklanmasa da ABD'de işsizliğin yüzde 4.1 ile son 17 yılın en düşük seviyesinde olduğu ve perakende sektöründeki personel ihtiyacının rekor düzeye ulaştığı bir dönemde Walmart'ın bu kararı tartışmalara neden oldu.

Çalışanlar ise zamma rağmen saatlik ücretin 15 dolar olması gerektiğini belirtiyor.

vergi indirimi , walmart , abd
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM