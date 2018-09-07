2 ürünün ithalatına ilişkin soruşturma

Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat ile sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithaline ilişkin damping önlemlerinin etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat ile sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithaline ilişkin damping önlemlerinin etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine soruşturma açıldı.

Buna göre, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Malezya, Çin Tayvanı, Filipinler ve Bulgaristan menşeli sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat ile Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Polonya menşeli suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin, söz konusu ürünlerin Yunanistanüzerinden ithaliyle etkisiz kılındığı iddiasıyla bakanlığa başvuruda bulunuldu.

Yapılan değerlendirmelerde, ürünlerin genel ithalatında son dönemde düşüş görülürken, Yunanistan menşeli ürünün ithalatında artış belirlendi. İncelemeler neticesinde bu ülkeden ithalat gerçekleştiren firmaların mevcut dampinge karşı önlemleri etkisiz kıldığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Bunun üzerine Yunanistan menşeli/çıkışlı söz konusu ürünler için önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verildi.



