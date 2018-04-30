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  4. 30 Nisan 2018 19:28

2018 yaş çay fiyatı açıklandı

Başbakan Yıldırım, çay üreticilerilerinin merakla beklediği yaş çay fiyatını açıkladı.

2018 yaş çay fiyatı açıklandı
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2018 yılı yaş çay toplama sezonunun açılmasıyla 1 milyon üreticinin merakla beklediği açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. A'dan Z'ye milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjde paketiyle birlikte 2018 yılı yaş çay fiyatı da açıklandı. Yaş çay fiyatını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı'nın yarın Rize'de açıklayacağını belirten Başbakan Yıldırım, "Bu sene yaş çay kilo fiyatına 2 lira 45 kuruş olarak karar aldık. Alım fiyatı bu olacak. Bu geçen seneye göre yeniden değerlendirme ÜFE’nin üzerinde bir orana tekabül ediyor. Yaklaşık yüzde 16. Çay bölgesindeki vatandaşlarımıza bu müjdeyi de vermiş olalım." ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİ 3 LİRA İSTEMİŞTİ

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, yaş çay fiyatının desteklerle birlikte 2 lira 60 kuruş olmasını talep ettiklerini söylemişti. Rizeli çay üreticileri ise çay fiyatının düşük olduğunu belirterek, yaş çay kilo fiyatının 3 lira olmasını istemişti.

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