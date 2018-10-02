26 yaşında 130 milyon dolarlık servetin sahibi oldu

İnternetten satış yapan marka, bugün 100 milyon sterlin (130 milyon dolar) yıllık ciroya sahip. BBC haftalık "Patron" haber dizisinde Francis'in ilham verici hikayesine yer verdi.

İngiltere'nin Birmingham kentinde yaşayan Francis, Gymshark'ı kurduğunda Aston Üniversitesi'ndeki derslerinden çıkıp akşamları da Pizza Hut için evlere sipariş götürüyordu.

İki teslim arasında da markanın yeni ürünlerinin ve internet sitesinin tasarımıyla ilgileniyordu.

Zor geçen ilk 2 yıldan sonra markası 320 bin dolardan fazla yıllık gelir elde etti. Francis de hem üniversiteyi bıraktı, hem de pizza dünyasını.

'Madem öyle, biz dikelim'

Aslında girişimcilik ruhu içinden taştığında, Francis daha da gençti.

Önce internette otomobil plakası sattığı bir site kurdu, ardından iPhone için iki farklı fitness uygulaması piyasaya sürdü. Bu uygulamalardan birisi sayesinde 10 bin dolar kazandı.

Tam bir spor salonu müdavimi olan Francis, önce internet üzerinden fitness fanatiklerine gıda takviyesi ve vitaminler satmaya karar verdi, sonra daha kârlı bir seçenek araştırmaya başladı.

"Etrafıma bakıyor, sporda giymek isteyeceğim türden kıyafetler bulamıyordum. Ben de 'Madem öyle, biz yapalım' dedim."

Francis, erkek kardeşi ve bir grup arkadaşının desteğiyle bir dikiş makinesi, bir de ekran yazıcısı satın aldı.

Ebeveynlerinin yaşadığı evin garajını, dikimhaneye çevirdi.

Hedef kitlesi ise rakiplerinden farklıydı: Kaslı vücuda sahip yetişkinler yerine, sıska genç erkekler.

"Büyük annem perde dikerdi ve bana da dikmeyi öğretmişti. Günde 12-15 sporcu atleti diktiğimizi hatırlıyorum. Bütün günümüzü harcıyorduk ama çok şey öğreniyorduk."

Kuruluşundan 6 yıl sonra Gymshark 1,2 milyondan fazla müşteriye sahip ve Birmingham'daki merkez ofisinde 215 çalışanı var.

Marka nasıl bu kadar hızlı büyüdü?

Gymshark'ı bugünlere getiren, etkin sosyal medya anlayışıydı.

Tanınmış vücut geliştirme sporcularına bedava kıyafetler gönderen şirket, onların YouTube ve Instagram gibi platformlarda ürünlerini övmesiyle satışlarını artırdı.

İlgi çekici görsel ve içeriklerle Instagram'da 2,4 milyon, YouTube'da 1,5 milyon takipçi yakaladı.

Şirketin başarısı, Francis'in hayallerinin bile ötesindeydi.

Dünyanın farklı yerlerinde düzenlediği toplu fitness etkinliklerine bugün yüzlerce sporsever katılıyor.

Şirket şimdi de yurt dışında şansını deneyecek.

Satışların yüzde 40'ı hâlihazırda ABD'den geliyor. Bir sonraki hedefleri, 2020'ye kadar internette satış yaptığı uluslararası platform sayısını 25'e çıkarmak.



