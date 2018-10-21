3 günlük tatil için şimdiden talep patladı ! Oteller doldu...

Bu yıl rekora koşan turizme son doping Pazartesi gününe denk gelen Cumhuriyet Bayramı oldu. 3 günlük tatil döneminde oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Tur firmaları programlara ekstra destinasyonlar ekledi.

Turizmde yoğun geçen yaz sezonunun ardından yavaş yavaş doluluk oranları düşmeye başlayan turizm tesislerine son doping Cumhuriyet Bayramı tatili oldu. 29 Ekim Pazartesi gününe denk gelince 3 günlük tatili fırsat bilen çok sayıda vatandaş kültür turlarına akın etti. Otellerdeki doluluk oranları yüzde 100’e çıktı. Özellikle bu hafta yapılan rezervasyonlardaki yoğunluk nedeniyle tur şirketleri otellerden yeni yerler talep edip, ekstra programlar satmaya başladı.

HAZIRLIK YAPTIK

Vatan Gazetesi'nden Emre Eser'in haberine göre Türkiye’de son yıllarda kültür turlarına ilgilin her geçen gün arttığını söyleyen Pronto Tour CEO’su Ali Onaran, hafta sonu ile birleştirilen Cumhuriyet Bayramı tatilinin hem vatandaşlar için hem de turizm sektörü için sezonun son fırsatı olduğunu söyledi. Geçen yıl 29 Ekim tatilinde vatandaşlardan çok yüksek talep geldiğini bu yıl ona göre bir hazırlık yaptıklarını belirten Onaran, “Oteller tamamen doldu. Bunu beklediğimiz için her sene Kapadokya, Eskişehir ve Karadeniz gibi klasik turlarımıza bu yıl Konya gibi destinasyonları da ekledik. Ayrıca son dönemin en popüler turlarından olan Kars programlarının da sayısını artırdık” şeklinde konuştu.

2 SENEDİR FİYATLAR AYNI

Dövizden dolayı bu mevsimlerde genellikle yurt dışına giden vatandaşların tatil planlarını daha çok yurt içindeki kültür turlarına kaydırdığını belirten Ali Onaran, “Otellerin ve tur firmalarının üst üste yaptığı indirimler gerçekten büyük hareketlilik yaptı. Fiyatlar neredeyse son 2 senedir aynı seviyelerde. 500 liraya Kapadokya’da, Karadeniz’de her şey dahil 3 günlük bir tatil herkese cazip geliyor” diye konuştu.

GÜNEY DOĞU GERİ DÖNDÜ

Türkiye’de 20 yıl önce kültür turu denince akla sadece Güney Doğu turları geliyordu. Ali Onaran, son 10 yıldır terör olayları nedeniyle sekteye uğrayan, yerli ve yabancı turistin elini ayağını çektiği bu turların 2019’da eski hareketli günlerine döndüğünü söyledi. Onaran, “Özellikle Nemrut, Göbeklitepe ve Zeugma gibi değerlerimiz gerçekten çok büyük potansiyele sahip. Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa turları inanılmaz bir ivme yakaladı. Tarihi güzelliklerin yanında bu turlar için 2’nci büyük etken gastronomi oldu. Bu yakın zamanda bölge için çok kritik bir öneme sahip olacak” dedi.

250 liradan başlıyor

ODUNPAZARI VE PORSUK ÇAYI

Eskişehir’de 2 gece 3 günlük bir tur 250 liradan başlıyor 650 liraya kadar çıkıyor. Bu turlara katılanlara Odunpazarı, Porsuk Çayı, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykel Müzesi ve Kurşunlu Camii gibi tarihi ve turistik yerler gezdiriliyor.

MEVLANA TURİZMİ İVME KAZANDI

Konya son yıllarda tur firmaları tarafından kültür turu programlarına eklenen yeni bir destinasyon olmaya başladı. Özellikle Mevlana turizmi ile ivme yakalayan bu programın fiyat aralığı 600 ila 800 lira arasında.

SOSYAL MEDYA MEŞHUR ETTİ

Doğu Ekspresi paylaşımları ile popüler olan Kars turlarının fiyatları 900 ile 1.300 lira arasında. Çıldır Gölü ve Ani Harabeleri’ni kapsayan turlar son dönemde en fazla tercih edilen programlardan biri.

GAZİANTEP’TE LEZZET TURU

Özellİkle Zeugma Müzesi ve gastronomi yönüyle öne çıkan Gaziantep turları 900 liradan başlıyor ve 1.600 liraya kadar çıkıyor.

KAPADOKYA’DA BALON TURU

Son dönemin en gözde bölgelerinden güzel atlar diyarı Kapadokya’da 3 günlük bir tatil 450 liradan başlıyor ve turun içeriğine göre 900 liraya kadar çıkıyor. Bu turda tatilciler Göreme, Ürgüp ve Ihlara bölgelerini ve binlerce yıllık tarihi yapıları geziyor. Balona binerek doğal güzellikleri yukarıdan izliyor. Kopadokya’da balon turu ücretleri de 400-450 lira.