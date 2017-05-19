3 günlük tatil turizmcinin yüzünü güldürdü

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın cuma gününe denk gelmesiyle 3 günlük tatilin turizmcileri sevindirdiğini belirtti.

Vatandaşların 3 günlük tatili değerlendirdiğini ve otelleri doldurduğunu ifade eden İşler, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın cuma günü olması ve hafta sonuyla tatilin 3 güne çıkması, turizme can suyu oldu. Tesislerin de böyle bir can suyuna ve morale ihtiyacı vardı." diye konuştu.

İşler, sektörün 3 günlük ivmenin ardından Ramazan Bayramı ve yaz tatiliyle birlikte yeniden hareketleneceğini dile getirdi.

ÇEŞME'DE EĞLENCE MEKANLARI AÇILDI

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Öncel de Çeşme'deki otellerde yoğunluk yaşandığını ifade etti. Bazı eğlence mekanlarının yeni sezon için kapılarını açtıklarını anlatan Öncel, "3 günlük tatilin etkisiyle otellerimizde cumartesi ve pazar yoğunluğu arttı, doluluk oranı yüzde 75'lere ulaştı." ifadesini kullandı.

OTELLER DOLDU

Didim Turizm Derneği Başkanı Ercüment Alkaner, 3 günlük tatilin turizmcinin yüzünü güldürdüğünü anlatarak, "Bu üç günlük tatilden dolayı otellerde doluluk oranları epeyce yükseldi. Bunun da faydasını göreceğiz. Şu anda doluluk oranları otellerimizde yaklaşık yüzde 90 oranlarında." dedi.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği Başkanı Tacettin Özden de ilçede dikkati çeken bir yoğunluğun olduğunu söyledi. Hareketlilikten memnun olduklarını ifade eden Özden de "Oteller genelde dolu. Otellerimizdeki doluluğun yüzde 85-90 olduğunu söyleyebiliriz. Durgun geçtiğini düşündüğümüz şu süreçte bu 3 günlük tatil turizmciye nefes aldıracaktır. Sadece turizmciye değil ilçe merkezindeki esnaf için de çok iyi olacaktır." şeklinde konuştu.

Özden, Avrupa'dan ve İran'dan gelecek rezervasyonlarla turizmcilerin yüzünün güleceğini söyledi.

PAMUKKALE'YE YERLİ TURİST İLGİSİ

Hafta sonu tatili ile resmi tatillerde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Pamukkale'de de otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin Türkiye'deki ören yerleri arasında en fazla ziyaretçi çeken yer olduğunu, yaklaşık 2 milyon civarında yerli ve yabancı misafirin Pamukkale'yi ziyaret ettiğini kaydetti.