30 bin kişiden topladıkları paralarla sırra kadem bastılar !

İzmir merkezli bir şirket 30 bin kişiden para topladıktan sonra sırra kadem bastı. Kâr payı vaadi ile toplanan milyonlarca lira şirket yöneticilerinin hesabına aktarıldı. 6 ay önce kurulan şirketin sahibi ise Facebook hesabında “Can güvenliğim yok; saklanmak zorundayım” dedi; hem sosyal medya hesaplarını hem telefonlarını kapattı. İzmir başta olmak üzere bir çok ilde savcılıklara başvuruda bulunuldu.

Son yıllarda çeşitli isimler altında kurulan ve farklı bir takım yöntemler uygulayan bir dizi saadet zinciri oluştu. Bugüne kadar on milyonlarca dolar buharlaştı. Hürriyet'ten Kazım Ataer ve Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Son olay ise İzmir merkezli bir şirkette yaşandı. Epitelyum İnternet Reklamcılık İnşaat Turizm Gıda Danışmanlık şirketi bu yılın Ocak ayı başında İzmir’de kuruldu. Epitelyum için yapılan tanıtımlarda, sosyal medya üzerinde reklâm alanı kiraladıkları ve sitelere trafik yönlendirmesi yaptıkları anlatıldı.

Yeni üye bulma faaliyetleri İzmir’de başladı ancak diğere illere de yayıldı. Sisteme 3 bin TL yatırarak üye olan da çıktı 30 bin TL yatıran da. Sisteme yatırılan paydan belli periyotlarda kâr payı ödeneceği vaat edildi. Ayrıca, yeni üye getiren kişiye ayrıca ödeme yapılacağı kaydedildi. Kısa sürede çığ gibi büyüyen sisteme 30 bin kadar kişi para yatırdı. Şirket merkezi olarak İzmir Bayraklı’da bulunan lüks bir projeden ofis kiralandı.

İZMİR POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Ancak 3 Temmuz sabahı ofise gidenler ilk şoku yaşadı. Çalışanlar, gelen talimatlar sonrası, şirketin hesabından başka hesaplara yüklü para transferlerinin yapıldığını öğrendi. Çalışanlar, şirketin kurucusu Zeynel Okan Bulut’a ulaşmaya çalıştıysa da cep telefonlarının kapalı olduğunu öğrendi. Şirketin diğer yetkilileri ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmayınca binlerce kişi, yaşadıkları sorunları sosyal medya hesaplarında dile getirdi. Edinilen bilgilere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün de geçen Haziran ayı sonrası gelen bir ihbar sonrası harekete geçtiği anlaşıldı. Sisteme para yatıran kişiler, bir yandan şüpheliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken bir yandan şirket yetkililerinin izini sürmeye başladı.

SAKLANMAK ZORUNDAYIM

Şirketin kurucusu Zeynel Okan Bulut ise, geçen hafta Facebook hesabı üzerinden “İmza yetkilisi olarak kullanıldım. Hepinizden çok paraların bulunmasını istiyorum. Can güvenliğimden dolayı saklanmak zorundayım” dedi ve hem sosyal medya hesabını hem de telefonlarını kapattı. Bazı üyeler ise, Bulut’un yanı sıra, Aptullah Ş. ve Atakan A.’ın da toplanan paralar ile ilgili sorumlu oldukları görüşünde. Aptullah Ş.’nin Epitelyum’un geçen Mayıs ayında açılan İzmir Pasaport şubesinin yetkilisi olduğu anlaşıldı. Telefonla ulaşmaya çalıştığımız üç isme de ulaşılamadı.

ÇOK PARA YATIR ÇOK KAZAN

Epitelyum şirketi kendisini 'üyelerine para kazandıran bir reklâm ağı şirketi' olarak tanıtıyordu. Başlangıç olarak 150 liralık bir reklam paketi alınmasını sağlayan şirket, bunun karşılığında alacağınız her bir reklam paket için günlük %1 kazanç sağladığını savunuyordu.

Alınan 150 liralık reklam paketi sayesinde 600 gün boyunca para kazandırdığını aktaran şirkete para yatıranların 150 lirasının 900 liraya yükseldiği iddia ediliyordu.

ARABA ÖDÜLÜ DE VARDI!

Şirketin ayrıca ‘başarı bonusu’ olarak ekstra para ve araba ödülleri verdiği söyleniyordu. Bunun yanı sıra, profiliniz üzerinden üye yaptığınız her bir kişinin alacağı reklam paketi için de ekstra 15 lira kazandırdığını iddia ediyordu. Sisteme 3 bin TL yatırarak üye olan kişinin, başka kimseyi üye yapmasa bile 6 ayın sonunda yatırdığı paranın 4 bin 255 TL, 12 ayın sonunda ise 14 bin 700 TL olacağı vaat edildi. İzmir merkezli şirketin tanıtımında 'Ne kadar çok reklam paketi alırsanız o kadar çok kazanırsınız' sloganı bulunuyordu. Çok sayıda kişinin sisteme üye olmak için kredi çektiği veya arabasını sattığı ifade ediliyor.