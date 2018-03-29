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  4. 29 Mart 2018 10:31

31 yılık ünlü şirket kapandı

Halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin'in sahibi olduğu Image PR ve Strateji Tanıtım kapanma kararı aldı.

31 yılık ünlü şirket kapandı
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Halkla ilişkiler sektörünün köklü kuruluşlarından Image Halkla İlişkiler ve Strateji Tanıtım kapanma kararı aldı.

1987 yılından bu yana faaliyet gösteren Image Halkla İlişkiler, İmaj İletişim Grubu'nun bir üyesi olmakla birlikte, şirketin kurucu ortakları arasında Betül Mardin ve Canan Noyan yer alıyor.

Betül Mardin'in onursal başkan olduğu ve faaliyet hayatına 1990 yılında başlayan Strateji Tanıtım ise, kurumsal iletişimden, stratejik danışmanlığa, medya ilişkilerinden pazarlamaya yönelik halkla ilişkilere ve kriz yönetimine kadar tüm sahalarda etkin olarak yer alıyordu.

Kapanma kararı akşam saatlerinde çalışanlara tebliğ edildi. 3 aydır çalışanların maaşlarının ödenmediği belirtilen şirkette toplam 22 kişi görev yapıyordu.

Image PR ve Strateji Tanıtım'ın kapanmasına halkla ilişkiler sektöründe yaşanan mali sıkıntıların neden olduğu belirtiliyor.

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