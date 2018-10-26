34 yıllık Türk devi konkordato ilan etti

Konkordato ilan eden firmaların arasına züccaciye devi Bernardo da katıldı. Temelleri 1984 yılında Güner Sözen ve oğulları Nurettin ve Ömer Sözen tarafından Bağdat Caddesi'nde açılan bir züccaciye mağazasıyla tanınan ve şu an 122 mağazası bulunan Bernardo'nun konkordato başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Güner Sözen ve oğulları Nurettin ve Ömer Sözen tarafından kurulan Bernardokonkordato ilan etti. 122 mağazası olan büyük perakendecinin tarihi 1984 yılına uzanıyor.

Züccaciye piyasası uzmanlarına göre Bernardo kredi imkanlarının sınırlı olmasından dolayı borçlarını çeviremedi ve konkordato ilan etti.

Bernardo Yönetim Kurulu adına yapılan açıklama şu şekilde:

Bernardo, 1984 senesinden bugüne, Türkiye genelinde 150 perakende satış noktası ve 850 çalışanı ile tüm Türkiye’yi kapsayan hizmet anlayışıyla çalışmaktadır. Son dönemde piyasalarda yaşanan nakit sıkışıklığı, döviz ve faizde görülen aşırı yükseliş ve bankaların kredi imkanlarını kısıtlaması sonucunda, şirketimiz gereken likiditeyi sağlamak konusunda zorlanmaya başlamıştır. Bu süreç ticari faaliyetlerimizi etkiler hale gelmiştir. Piyasa koşullarına göre faaliyetimize devam etmek, ödeme yapımızda sürdürülebilir değişiklikler yapmak, yasal süreçleri düzenlemek adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, Avukatımız Hamdi Say aracılığı ile yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine konkordato talepli başvuru yapılmış, başvuru talebimiz mahkemece uygun bulunarak gerekli tedbir kararı verilmiştir.