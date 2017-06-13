60 yıllık Fırın Orhan iflas etti

Fırıncı Orhan bir Ankara markası… Temeli 1958 yılında Çukurambar’da atıldı. Orhan Ayhan’ın bir mahalle fırını ile başlayan yolculuğunu üçüncü kuşak devam ettiriyordu. Zaman içinde büyüyerek 15 şubeye çıkan Fırıncı Orhan, mahkemeden iflas erteleme talep etti. Ancak mahkeme, şirketin ayağa kaldırılamayacağına hükmederek iflasına karar verdi.

EKMEK FIRINI İLE BAŞLADI

Çankırılı Orhan Ayhan Çukurambar’da bir ekmek fırınını 1958’de açtı. Adını işyerinde veren Orhan Ayhan’ın işleri yolunda gitti. Zaman içinde Ayhan’ın işlerini oğlu devraldı. Şimdilerde ise Ayhan Ailesi’nde üçüncü kuşak işleri yürütüyor.

İKİNCİ KUŞAK İLE MARKALAŞTI

İkinci kuşak ile birlikte Fırıncı Orhan’da markalaşma sürecine girildi. Fırıncı Orhan ismi ile yeni şubeler açıldı ve farklı bir konsept geliştirildi. Hem fırın, hem market hem restoranın bir arada bulunduğu Çukurambar’daki Fırıncı Orhan Gurme ise, konsept olarak Türkiye’de bir ilk oldu.

SIKINTIYA GİRDİ İFLAS ERTELEME İSTEDİ

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Şube sayısı 15’e çalışan sayısı 500’e dayanan Fırıncı Orhan’da sıkıntılı süreç ise geçtiğimiz yılın başında görülmeye başlandı. Alınan tüm tedbirlere rağmen sıkıntı aşılamayınca Fırıncı Orhan Unlu Mamülleri İmalat Pazarlama A.Ş için iflas erteleme talebinde bulunuldu.

MAHKEME ‘AYAĞA KALKAMAZ’ DEDİ

Borca batık durumda olan şirketin dava dosyası Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesinde görüldü. Mahkeme 30 Haziran 2016'da aldığı karada üç kişiyi şirkete denetim kayyumu olarak atadı. Devam edilen yargılama sürecinde şirket hakkında iflas erteleme kararı verilmesi beklenirken 15 Temmuz darbe girişimi yaşandı. Anılan süreç sonrası iflas erteleme başvurularına yasak getirildi; devam eden dosyalar için ise karar verme süreci uzadı. En son geçen 31 Mayıs’ta görülen duruşmada mahkeme Fırıncı Orhan için iflas kararı verdi. Mahkeme, şirketin tasfiyesi için dosyayı Ankara Batı İcra Dairesi’ne gönderdi.

‘İNŞAAT YATIRIMLARI’ ZORA SOKTU İDDİASI

Şirketin mali sıkıntıya girmesinde Ayhan ailesinin, inşaat sektöründeki yatırımlarının neden olduğunu belirtiliyor. Şirketin dosyasına taraf bir avukat ise, iflas erteleme yasağının, mahkemenin verdiği kararda etkili olduğu görüşünü savundu. Şirkete yakın bir başka kaynak ise, hızlı büyüme sürecinin şirketin mali yapısını bozduğuna işaret etti.

Konu ile ilgili şirket yetkililerine ulaşılamazken, iflas erteleme davasını takip eden şirket avukatı ise dönüş yapmadı.