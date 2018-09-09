65 fabrika üretimi durdurdu

Ticaret Bakanlığı un ihracatında yapılan düzenlemeye yönelik yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Son dönemde yurtiçi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, Bakanlığımızca İhracat Rejimi Kararında değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirilmiştir. Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir” denildi.

Son 6 yıldır dünyanın en çok un ihraç eden ülkesi olan Türkiye dünya un ihracatının yüzde 30'unu tek başına gerçekleştiriyor.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy ise, mart ayında yaptığı bir konuşmada, un sektörünün yıllık ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, geçen yıl 3,5 milyon ton ihracat yapıldığını söylemişti. Ulusoy, Türkiye'nin toplam un ihracatının yüzde 30'unu Mardin, yüzde 14'ünü İstanbul, yüzde 12'sini Gaziantep, yüzde 8'ini Kırklareli ve yüzde 6'sını Samsun'un gerçekleştirdiğini kaydetmişti.

65 UN FABRİKASI ÜRETİMİNİ DURDURDU

Ticaret Bakanlığı'nın, fiyatlarda istikrar sağlanması için un ihracatına geçici sınırlama getirmesi nedeniyle Diyarbakır, Batman ve Mardin’deki 65 un fabrikasının üretimini durdurduğu gündeme geldi.

Un ihracatına sınırlama getirildi

Rûdaw’a konuşan Mardin’de un fabrikası işleten Vahit Erol, “Yaşanan bu sıkıntıdan dolayı 150 işçi çıkarmak zorunda kaldı. İşçilerimiz de mağdur oldu. 150 kişi buradan aldıkları maaş ile ailelerini geçindiriyordu. Devletin bir çare bulması gerekiyor” dedi.

Dicle Un Üreticileri Derneği Başkanı Veysi Duyan, “Mardin’den günlük olarak 300 TIR un Irak’a gidiyor. Üç ilde yaklaşık 15-20 milyon dolar zarar meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı’nın kararından etkilenen Mardin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalar çözüm arayışında.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulnasır Duyan, “Kapanan fabrikaları nasıl yeniden çalıştıracağımıza dair bir haftadır toplantılar yapıyoruz. Sürece teslim olmadık. Birbirimizi kalkındırmak için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Mardin, Batman ve Diyarbakır’dan yıllık 400 milyon dolar değerinde un ihraç ediliyor. İhracata sınırlama getirilmesi üreticiler ve istihdamı olumsuz etkiledi.