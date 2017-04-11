850'den fazla şirkete kayyum atandı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, bir restoranda muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, il genelindeki Eğribel Tüneli, Güney Çevre Yolu, hastaneler gibi yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Giresun'da on binlerce kişinin çalıştığı özel sektör fabrikaları olduğunu dile getiren Canikli, ciddi anlamda Giresun'da sanayi altyapısının oluştuğunu bildirdi.

Şu anda iki ana grupta çalışan sayısının üç binin üzerinde olduğu belirten Canikli, "Bir tanesi Akın Çorap'ta. bir tanesi de Damat grubunun fabrikalarında üç binin üzerinde insan çalışıyor, iki tane fabrika baktığınızda iki grup." ifadesini kullandı.

Canikli, Akın Çorap'ın yaşanan hadiselerden etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Hemen müdahale ettik biliyorsunuz Fetullahçı Terör Örgütüyle mücadele çerçevesinde yargı tarafından bir operasyon yapıldı, bir işlem tesis edildi. Eğer kendi başına bırakmış olsaydık sadece burada değil Türkiye'de de kayyum atanan firmaların önemli bir bölümü bugün batmıştı, çok açık söylüyorum. Çünkü şu an itibariyle 850'den fazla şirkete bu kapsamda kayyum atanmış durumda. Yani eğer kendi haline, kendi başına kayyum kuralları çerçevesinde bırakmış olsaydık büyük çoğunluğu şu anda üretim yapmıyor hale gelirdi, işçilerini çıkarmış olurdu, piyasadan çekilmiş olurdu. Hiçbir tanesi batmadı, bakın hiçbir tanesi aldığımız tedbirlerle. Onlardan bir tanesi de Akın Çorap."

Yedi düvele karşı mücadele edildiğini vurgulayan Canikli, "Özellikle son aylarda bugün çok daha net bir şekilde ortaya çıktı ki Türkiye topraklarının bir bölümünün ayrılarak o bölgede oluşturulacak etnik yapı üzerine kurulu terör örgütü tarafından yönetilecek bir devlete katma projesi, çok aktif bir şekilde tekrar hayata geçirilmeye başlanıldı." ifadesini kullandı.

KAYYUM NEDİR ?

Kayyum hukuki anlamda; "belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse" anlamına gelir.

Kayyum'un hukuki anlamda uygulaması ise şöyle: Kayyum da vasi gibi vesayet organlarından birisidir. Ancak vasi vesayet altındaki kimsenin hem kendisini gözetlemek, hem de mal varlığını yönetmek ve hukuki işlemlerde onu temsil etmek üzere atandığı halde, kayyum sadece belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için görevlendirilir.