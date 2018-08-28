9 günlük tatilde, tatilcilerden 9 milyon TL

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler Kurban Bayramı'nda 9 milyon yerli turistin ekonomiye 9 milyar lira katkı yaptığını söyledi.

Bayram tatilinin uzatılması, Ege ve Akdeniz’de turizmle birlikte 54 sektörün yüzünü güldürdü. 9 milyon yerli turist, 9 günde ekonomiye 9 milyar lira bıraktı. Kurdaki artış Türk tatilcilerin Yunanistan başta olmak üzere yurtdışına çıkışını da durdurdu. Buna karşılık Yunanistan’dan Bodrum, Marmaris, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası’na sebze-meyve, ilaç, inşaat malzemesi, sigara alımı için günübirlik gelişler dikkat çekti.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 9 günlük bayram tatilinin ekonomiye yansımalarını şöyle anlattı:

"Bayram süresi içinde 9 milyon vatandaşımız ekonomiye 9 milyar lira katkı yaptı. Dövizin arttığı bu dönemde vatandaşlarımız, son dakikada yurtdışına gitmek yerine yurtiçinde tatil yapmayı tercih etti. Özellikle bayram süresince Ege sahilleri yerli turistten büyük talep gördü. Bodrum ve Marmaris’te turist sayısı 1.5 milyona yaklaştı. Çeşme ve Fethiye’de 1 milyon 200 bin civarında yerli turist vardı. Ayvalık, Asos, Foça, Dikili, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Özdere, Pamucak, Kuşadası, Didim’e de talep patlaması yaşandı.

UÇAKTA 3.3 MİLYON KİŞİ

THY, tatil süresince 2 milyon 344 bin kişiyi; diğer havayolu şirketleri de 1 milyona yakın kişi taşıdı. Sadece oteller dolmadı, esnaf da çiftçi de bu bereketten yararlandı. Ege, yerli turustin ağırlıklı olarak tercih ettiği bölge oldu. Akşamları klimatik atmosferi, otel dışı yaşamıyla her keseye uygun tatil mümkün olduğundan; pansiyonundan iki odalı butik oteline, beş yıldızlı lüks oteline kadar Ege sahilleri doldu taştı.”

"KLOZET ALIYORLAR"

İşler, dövizdeki artışın turizm sektörünü nasıl etkilediğini, özellikle Ege’nin karşı kıyısına, Yunanistan adalarıyla rekabette durumun ne olduğunu ise şöyle anlattı:

“Yunanistan’da hizmetin kalitesi ve hızı da düşmeye başlamıştı. Kur da artınca Yunanistan’a çıkışlarda yüzde 60-70 azalma oldu. Oysa 1.2 milyon kişi, Midilli, Sakız gibi adalara gidiyordu. Döviz kurundaki yükselişle bizden giden sayısı düşerken, onlardan bize gelişler ise hızla yükseldi. Yunanlar güneş kremi, ilaç, klozet, musluk, yapıştırıcı, seramik ürünler gibi inşaat malzemeleri için Türkiye’ye geliyor."